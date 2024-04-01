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Стефанова Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефанов Георгий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Стефанов Никифор Георгиев

Отец ребёнка: Стефанов Георгий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Рождение ребёнка
20.09.1885

Сын: Стефанов Федор Георгиев

Отец ребёнка: Стефанов Георгий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Смерть
Неизвестно

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