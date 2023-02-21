Де Гернинг (Зубова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Гернинг (Зубова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Де Геринг Александра Димитриевна

Отец ребёнка: Де Геринг Димитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Де Геринг Аделаида Димитриевна

Отец ребёнка: Де Геринг Димитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Де Геринг Димитрий Алексеевич

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