Матикайнен (Хювёнен) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1921
Сын: Матикайнен Николай Александрович
Отец ребёнка: Матикайнен Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.06.1924
Дочь: (Матикайнен) Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Матикайнен Александр Петрович
Смерть
Неизвестно