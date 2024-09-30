Матикайнен (Хювёнен) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Хювёнен) Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1921

Сын: Матикайнен Николай Александрович

Отец ребёнка: Матикайнен Александр Петрович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1924

Дочь: (Матикайнен) Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Матикайнен Александр Петрович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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