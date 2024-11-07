Лопатина (Шишаева) Стефанида Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Шишаева) Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина (Лопатина) Ксения Петрова

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Марья Петрова

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Петр Егоров

Рождение ребёнка
10.08.1871 ст.

Сын: Лопатин Трофим Петров

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1885

Дочь: Лопатина Васса Петрова

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.

Сын: Лопатин Кондратий Петров

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.

Дочь: Лопатина Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Лопатин Андрей Петров

Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров

Смерть
Неизвестно

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