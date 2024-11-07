Лопатина (Шишаева) Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина (Лопатина) Ксения Петрова
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Марья Петрова
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
10.08.1871 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
14.08.1885
Дочь: Лопатина Васса Петрова
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.
Дочь: Лопатина Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Рождение ребёнка
27.06.1896
Отец ребёнка: Лопатин Петр Егоров
Смерть
Неизвестно