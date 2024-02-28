Жесткова (Губанова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1891
Дата смертиПосле 09.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1891
Крещение
19.01.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Максим Данилович Пронин, Наталья Фёдоровна Киселева (Никонова)
Восприемник
07.08.1904
Василий Максимович Губанов
Восприемник
08.07.1906
Ольга Гавриловна (Губанова) Кузнецова
Восприемник
08.08.1907
Евдокия Петровна Губанова
Бракосочетание
23.10.1908
Поручители по жениху: Жестков и Киселев Поручители по невесте: Губановы
Рождение ребёнка
09.04.1912
Отец ребёнка: Жестков Пётр Платонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 09.04.1912