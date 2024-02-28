Жесткова (Губанова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Губанова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.01.1891

Дата смерти

После 09.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1891

Отец: Губанов Василий Георгиевич

Мать: Губанова Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.01.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Максим Данилович Пронин, Наталья Фёдоровна Киселева (Никонова)
Восприемник
07.08.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Максимович Губанов
Восприемник
08.07.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ольга Гавриловна (Губанова) Кузнецова
Восприемник
08.08.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Петровна Губанова
Бракосочетание
23.10.1908

Муж: Жестков Пётр Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Жестков и Киселев Поручители по невесте: Губановы
Рождение ребёнка
09.04.1912

Сын: Жестков Иван Петрович

Отец ребёнка: Жестков Пётр Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 09.04.1912
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