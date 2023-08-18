Солодянкин Федор Дементьев
Место рождениядер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения25.02.1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1767 ст.
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно