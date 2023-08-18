Солодянкин Федор Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкин Федор Дементьев

Солодянкин Федор Дементьев

Место рождения

дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.02.1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1767 ст.

Отец: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Мать: Солодянкина Ирина Павлова

дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close