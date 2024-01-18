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Бушуев Павел Викторович

Место рождения

город Джезказган Республика Казахстан

Дата рождения

29.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1983

Отец: Бушуев Виктор

Мать: Бушуева Тамара Павловна

город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушуева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Юлия

Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель руководителя добывающего предприятия
Место жительства
Неизвестно
г.Кокчетав, Казахстан
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