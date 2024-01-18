Бушуев Павел Викторович
Место рождениягород Джезказган Республика Казахстан
Дата рождения29.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1983
Отец: Бушуев Виктор
Мать: Бушуева Тамара Павловна
город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушуева Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Юлия
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель руководителя добывающего предприятия
Место жительства
Неизвестно
г.Кокчетав, Казахстан