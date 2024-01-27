Sessoyeff Ivan William
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1935
Мать ребёнка: Raya Matvay
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
18.02.1954
Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Raya Matvay
Смерть
Неизвестно