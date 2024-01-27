Sessoyeff Ivan William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sessoyeff Ivan William

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Sessoyeff Vladimir Ivan

Мать ребёнка: Raya Matvay

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Raya Matvay

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Raya Matvay

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Raya Matvay

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Raya Matvay

Рождение ребёнка
18.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Raya Matvay

Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Raya Matvay

Смерть
Неизвестно
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