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Федотов Иван

Место рождения

Кечушево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кечушево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.05.1917

Сын: Федотов Павел Иванович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Федот Иванович

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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