Белюстин Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Белюстин Василий Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белюстин) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Белюстин Иван Иванов
Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Белюстин Лев Иванов
Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова
Смерть
1771