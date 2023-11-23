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Белюстин Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Белюстин Василий Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белюстин) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Сын: Белюстин Василий Иванов

Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Белюстин Иван Иванов

Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Белюстин Лев Иванов

Мать ребёнка: Белюстина (Белюстин) Мария Максимова

Смерть
1771

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