Качина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Давыд Кузмич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Качин Андрей Давыдович

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Качина) Параскева Давыдовна

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Качин Семен Давыдович

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.03.1861

Сын: Качин Алексей Давыдович

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1863

Сын: Качин Иосиф Давыдович

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1864

Дочь: Дьячкова (Качина) Наталия Давыдовна

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.04.1867

Дочь: (Качина) Александра Давыдовна

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.11.1868

Сын: Качин Григорий Давыдович

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1870

Сын: Качин Федосей Давыдович

Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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