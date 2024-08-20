Качина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Качина) Параскева Давыдовна
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
08.03.1861
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
31.03.1863
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
05.08.1864
Дочь: Дьячкова (Качина) Наталия Давыдовна
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
19.04.1867
Дочь: (Качина) Александра Давыдовна
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
15.11.1868
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Рождение ребёнка
29.05.1870
Отец ребёнка: Качин Давыд Кузмич
Смерть
Неизвестно