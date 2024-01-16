Колосова Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Гликерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Колосов Гаврил Ильич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Колосов Гаврил Ильич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колосов Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Колосов Гаврил Ильич

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Гаврил Ильич

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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