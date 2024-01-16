Колосова Гликерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Колосов Гаврил Ильич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Колосов Гаврил Ильич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Колосов Гаврил Ильич
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Гаврил Ильич
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно