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Бучельников Афиноген Егорович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.07.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение
27.07.1897 ст.

Отец: Бучельников Георгий Осипович

Мать: Бучельникова Параскева Николаевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
18.01.1918 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Филипп Иванович Бучельников
Рождение ребёнка
19.04.1919 ст.

Дочь: Ирина А.

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Васса Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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