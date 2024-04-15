Бучельников Афиноген Егорович
Место рождения
Дата рождения27.07.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение
27.07.1897 ст.
Восприемник
18.01.1918 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Филипп Иванович Бучельников
Рождение ребёнка
19.04.1919 ст.
Дочь: Ирина А.
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно