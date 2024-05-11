Балло (Бергман) Золтан
Место рожденияг. Дескаш, Венгрия
Дата рождения01.10.1894
Дата смертиМежду ?.07.1944 и ?.09.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894
Отец: Бергман Миклош
Мать: Бергман (Розенберг) Роза
г. Дескаш, Венгрия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
07.05.1922
Сын: Балло Лео Золтанович
Мать ребёнка: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна
Смерть
Между ?.07.1944 и ?.09.1944
Освенцим, Польша