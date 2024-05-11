Балло (Бергман) Золтан 01.10.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балло (Бергман) Золтан

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Место рождения

г. Дескаш, Венгрия

Дата рождения

01.10.1894

Дата смерти

Между ?.07.1944 и ?.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894

Отец: Бергман Миклош

Мать: Бергман (Розенберг) Роза

г. Дескаш, Венгрия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1921

Жена: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна

Рождение ребёнка
07.05.1922

Сын: Балло Лео Золтанович

Мать ребёнка: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Балло Андор Золтанович

Мать ребёнка: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна

Смерть
Между ?.07.1944 и ?.09.1944
Освенцим, Польша

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