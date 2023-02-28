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Михаил
Михаил
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Елизар
1797 г.р.
Мать
Афимья
1796 г.р.
Жена
Матрена
1817 г.р.
Дети
Матрена
1853 г.р.
Добавил:
SV
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Биография
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Место
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Рождение
1819
Отец:
Елизар
Мать:
Афимья
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1853
Дочь:
Матрена
Мать ребёнка:
Матрена
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Матрена
Смерть
Неизвестно
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