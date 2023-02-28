Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

1853 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Елизар

Мать: Афимья

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Матрена

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Смерть
Неизвестно
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