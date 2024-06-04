Чекуров Федор Лифантьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1845
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Чекурова) Анисья Федорова
Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чекуров (Мартынов) Иван Федоров
Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Чекурова) Наталья Федорова
Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева
Смерть
После 1857