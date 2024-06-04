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Чекуров Федор Лифантьев

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Чекуров Вонифатей (Лифантей) Мартынов

Мать: Чекурова (Аманова) Лукерья Матвеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1845

Жена: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Чекурова) Анисья Федорова

Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чекуров Сергей Федоров

Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чекуров (Мартынов) Иван Федоров

Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чекуров Алексей Федоров

Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Чекурова) Наталья Федорова

Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Чекуров Василий Федоров

Мать ребёнка: Чекурова (Коткова) Ирина Ананьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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