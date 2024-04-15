Карпенко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1887 ст.
Отец: Карпенко Иван Никитич
Крещение
08.08.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDYC?i=147&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.05.1908 ст.
Жена: Карпенко Мария Павловна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-H?i=296&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно