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Карпенко Федор Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.08.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1887 ст.

Отец: Карпенко Иван Никитич

Мать: Карпенко Ксения Филипповна

Кровное, Сумська область
Крещение
08.08.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDYC?i=147&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.05.1908 ст.

Жена: Карпенко Мария Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-H?i=296&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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