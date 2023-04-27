Трубецкий Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкий Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубецкий / Трубчевский Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкий Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Trubetsk 1411–1445 / Książę Trubecki 1411–1445 / Князь Трубецкий 1411–1445

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