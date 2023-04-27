Трубецкий Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трубецкий / Трубчевский Михаил Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкий Александр Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Trubetsk 1411–1445 / Książę Trubecki 1411–1445 / Князь Трубецкий 1411–1445