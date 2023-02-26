фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шашкова Акулина (Акилина) Фомина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1827
Дочь: Буханцова Надежда Фомина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Татьяна Фомина
Мать ребёнка: ?
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно