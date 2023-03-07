Пелагеина (Разсадникова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагеина (Разсадникова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Разсадниковъ Ѳеодоръ

Мать: Александра Абрамова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1869

Дочь: Баскакова Надежда

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1876

Сын: Пелагеинъ Иванъ

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Пелагеинъ Алеѯѣй

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелагѣинъ Никита

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