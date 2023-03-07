Пелагеина (Разсадникова) Марія
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Разсадниковъ Ѳеодоръ
Мать: Александра Абрамова
Рождение ребёнка
13.09.1869
Дочь: Баскакова Надежда
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита
Рождение ребёнка
29.04.1876
Сын: Пелагеинъ Иванъ
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита
Рождение ребёнка
12.03.1883
Сын: Пелагеинъ Алеѯѣй
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелагѣинъ Никита