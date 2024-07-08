(Яковлева) Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Васса Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Андрей Федотович

Рождение ребёнка
14.11.1802 ст.

Дочь: Савельева (Феодотова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Феодотова Васса Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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