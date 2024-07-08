(Яковлева) Васса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1802 ст.
Дочь: Савельева (Феодотова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Феодотова Васса Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно