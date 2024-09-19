Полунина (Калмыкова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Калмыкова) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Калмыков Максим Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1864 ст.

Муж: Полунин Феофан Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/39
Смерть
Неизвестно

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