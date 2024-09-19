Полунина (Калмыкова) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Калмыков Максим Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/39
Смерть
Неизвестно