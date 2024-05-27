Клыкова (Хватова) Людмила
Место рожденияСеверодвинск
Дата рождения01.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1959
Развод
Неизвестно
Муж: Коптяев Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коптяев Игорь
Рождение ребёнка
06.03.1979
Дочь: Козлова (Коптяева) Екатерина
Отец ребёнка: Коптяев Игорь
Рождение ребёнка
11.08.1984
Дочь: Молева (Коптяева) Елена
Отец ребёнка: Коптяев Игорь
Рождение ребёнка
05.08.1985
Дочь: Третьякова (Коптяева) Ольга
Отец ребёнка: Коптяев Игорь
Бракосочетание
05.09.2003
Муж: Клыков Сергей