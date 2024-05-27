Клыкова (Хватова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыкова (Хватова) Людмила

Место рождения

Северодвинск

Дата рождения

01.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1959

Отец: Хватова ?

Мать: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Коптяев Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптяев Игорь

Рождение ребёнка
06.03.1979

Дочь: Козлова (Коптяева) Екатерина

Отец ребёнка: Коптяев Игорь

Рождение ребёнка
11.08.1984

Дочь: Молева (Коптяева) Елена

Отец ребёнка: Коптяев Игорь

Рождение ребёнка
05.08.1985

Дочь: Третьякова (Коптяева) Ольга

Отец ребёнка: Коптяев Игорь

Бракосочетание
05.09.2003

Муж: Клыков Сергей

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