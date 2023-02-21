Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Артемий Архипов

Мать ребёнка: не указана

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно
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