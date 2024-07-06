Ульяна Тарасовна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Константин Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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