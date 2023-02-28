Кузнецова Наталья Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1983
Дочь: Бурлакова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Викторович
Рождение ребёнка
19.07.1992
Дочь: Бурлакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Викторович
Бракосочетание
Неизвестно