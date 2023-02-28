Кузнецова Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

11.03.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.01.1983

Дочь: Бурлакова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Викторович

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1992

Дочь: Бурлакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Викторович

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Фёдор Викторович

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