Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1907

Муж: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1911

Дочь: Хеймонен (Кяйвяряйнен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ханна Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.10.1918

Сын: Кяйвяряйнен Александр Иванович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.01.1921

Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.09.1923

Дочь: (Кяйвяряйнен) Сайма Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: (Кяйвяряйнен) Хельми Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: (Кяйвяряйнен) Тюни Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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