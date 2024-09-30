Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1907
Рождение ребёнка
07.03.1911
Дочь: Хеймонен (Кяйвяряйнен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1912
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ханна Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.10.1918
Сын: Кяйвяряйнен Александр Иванович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1921
Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1923
Дочь: (Кяйвяряйнен) Сайма Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: (Кяйвяряйнен) Хельми Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: (Кяйвяряйнен) Тюни Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Смерть
Неизвестно