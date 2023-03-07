Лубнин Логин (Логинко) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Логин (Логинко) Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Лубнин Кирилл (Кирюшко) Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Лубнин Петр Логинов

Мать ребёнка: Лубнина Федосья Иванова

Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Лубнин Макар Логинов

Мать ребёнка: Лубнина Федосья Иванова

Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Татьяна Логинова

Мать ребёнка: Лубнина Федосья Иванова

Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Федосья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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