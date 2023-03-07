Лубнин Логин (Логинко) Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Лубнин Кирилл (Кирюшко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Лубнин Петр Логинов
Мать ребёнка: Лубнина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Лубнин Макар Логинов
Мать ребёнка: Лубнина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Татьяна Логинова
Мать ребёнка: Лубнина Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Федосья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719