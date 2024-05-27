Челушкина Агафья Егоровна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина Агафья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

07.02.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1845 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Меркул (Меркурий) Кузьмич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Челушкин Антон Меркулович

Отец ребёнка: Челушкин Меркул (Меркурий) Кузьмич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1846
Смерть
07.02.1875
Причина смерти: от водяной

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