Челушкина Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти07.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1836
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Меркул (Меркурий) Кузьмич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1845
Сын: Челушкин Антон Меркулович
Отец ребёнка: Челушкин Меркул (Меркурий) Кузьмич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1846
Смерть
07.02.1875
Причина смерти: от водяной