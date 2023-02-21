Патрушина Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушина Екатерина Дмитриевна

Патрушина Екатерина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Патрушин Павел Николаевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Патрушин Константин Павлович

Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Патрушина Александра Павловна

Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Патрушин Иван Павлович

Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Патрушина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Патрушина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Патрушин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close