Патрушина Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Патрушин Константин Павлович
Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Патрушина Александра Павловна
Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Патрушина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Патрушина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Патрушин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Патрушин Павел Николаевич
Смерть
После 1916