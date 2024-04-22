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Метлин Николай Александрович

Место рождения

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.12.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1859 ст.

Отец: Метлин Александр Назарович

Мать: Метлина Клавдия Денисовна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Жена: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1881

Сын: Метлин Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Метлин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Метлин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Метлина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Дочь: Метлина Конкория Николаевна

Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Сын: Метлин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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