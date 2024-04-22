Метлин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1859 ст.
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1881
Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1883
Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1884
Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Метлина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Дочь: Метлина Конкория Николаевна
Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Метлина Таисия Михайловна
Смерть
Неизвестно