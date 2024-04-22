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Субботин Павел Андреевич

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.06.1909 ст.

Дата смерти

04.08.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1909 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475 №22м стр 74
Крещение
07.06.1909 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В деревни Казанцевой Верхне-Муллинской волости крестьянин Михаил Харитонович Малахов Ф 719 оп 1 д 475 №22м стр 74
Смерть
04.08.1909 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
2 месяца, от поноса Ф 719 оп 1 д 475 №45м стр 120
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