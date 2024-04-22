Субботин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1909 ст.
Дата смерти04.08.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1909 ст.
Ф 719 оп 1 д 475 №22м стр 74
Крещение
07.06.1909 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В деревни Казанцевой Верхне-Муллинской волости крестьянин Михаил Харитонович Малахов Ф 719 оп 1 д 475 №22м стр 74
Смерть
04.08.1909 ст.
2 месяца, от поноса Ф 719 оп 1 д 475 №45м стр 120