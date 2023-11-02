Малахова Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1896
Дата смерти17.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896
Отец: Малахов Герасим
Мать: Малахова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович
Рождение ребёнка
19.10.1923
Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович
Рождение ребёнка
18.02.1931
Дочь: Толстикова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович
Рождение ребёнка
09.10.1933
Дочь: Григорьян-Чтенц Роза Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1974