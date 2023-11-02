Малахова Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахова Мария Герасимовна

Малахова Мария Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1896

Дата смерти

17.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896

Отец: Малахов Герасим

Мать: Малахова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Малахов Николай Петрович

Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович

Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Малахов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович

Рождение ребёнка
18.02.1931

Дочь: Толстикова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович

Рождение ребёнка
09.10.1933

Дочь: Григорьян-Чтенц Роза Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close