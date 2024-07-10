Маркелов Гурий Петрович 04.10.1782 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркелов Гурий Петрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.10.1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1782 ст.

Отец: Маркелов Петр Маркелович

Мать: (Ефимова) Матрона Ефимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1812 ст.

Сын: Маркелов (Петров) Василий Гурьевич

Мать ребёнка: Стефанова Акилина Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1814 ст.

Дочь: Маркелова (Петрова) Евдокия Гурьевна

Мать ребёнка: Стефанова Акилина Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1816 ст.

Жена: Стефанова Акилина Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.

Дочь: Маркелова (Петрова) Александра Гурьевна

Мать ребёнка: Стефанова Акилина Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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