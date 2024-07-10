Маркелов Гурий Петрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1782 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1812 ст.
Сын: Маркелов (Петров) Василий Гурьевич
Мать ребёнка: Стефанова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
10.02.1814 ст.
Дочь: Маркелова (Петрова) Евдокия Гурьевна
Мать ребёнка: Стефанова Акилина Емельяновна
Бракосочетание
31.01.1816 ст.
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.
Дочь: Маркелова (Петрова) Александра Гурьевна
Мать ребёнка: Стефанова Акилина Емельяновна
Смерть
Неизвестно