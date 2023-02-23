Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Карпушкин Лукьян Сергеев

Отец ребёнка: Карпушкин Сергей Карпов

с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
1830

Сын: Карпушкин Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Карпушкин Сергей Карпов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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