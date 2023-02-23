Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Карпушкин Сергей Карпов
с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
1830
Сын: Карпушкин Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Карпушкин Сергей Карпов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно