Усачева (Степанова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.1877 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1881
Отец ребёнка: Усачев Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
28.01.1891
Сын: Усачев Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Усачев Евдоким Семенович
Смерть
Неизвестно