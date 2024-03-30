Усачева (Степанова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Степанова) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.03.1877 ст.

Муж: Усачев Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Усачев Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Усачев Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
28.01.1891

Сын: Усачев Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Усачев Евдоким Семенович

Смерть
Неизвестно

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