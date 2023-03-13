Гусева (Родіонова) Пераскева Алексѣева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1892
Сын: Гусевъ Петръ
Отец ребёнка: Гусевъ Александръ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Александръ