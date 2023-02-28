Чарушин Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушин Никифор Иванович

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Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1683 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1683 ст.

Отец: Чарушин Иван Савинович

Мать: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Чарушин Антон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Чарушин Артемий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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