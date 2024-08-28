Александра Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1896
Сын: Кулебакин Исаакий Степанович
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
Рождение ребёнка
17.12.1897
Дочь: Кулебакина Евгения Степановна
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
Рождение ребёнка
09.05.1899
Сын: Кулебакин Николай Стефанович
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
Рождение ребёнка
01.08.1900
Сын: Кулебакин Емелиан Степанович
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
Рождение ребёнка
14.10.1901
Сын: Кулебакин Александр Степанович
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Кулебакин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
выдано св-во
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Кулебакин Николай Степанович
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кулебакин Алексей Степанов
Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов