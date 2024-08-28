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Александра Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Кулебакин Исаакий Степанович

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.12.1897

Дочь: Кулебакина Евгения Степановна

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.05.1899

Сын: Кулебакин Николай Стефанович

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Кулебакин Емелиан Степанович

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Райки, Кузнецкий округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
14.10.1901

Сын: Кулебакин Александр Степанович

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Кулебакин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Райки, Кузнецкий округ, Сибирский край
выдано св-во
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Кулебакин Николай Степанович

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Райки, Кузнецкий округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кулебакин Алексей Степанов

Отец ребёнка: Кулебакин Степан Мартелов Маркеллов

Райки, Кузнецкий округ, Сибирский край

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