Петелина Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1927

Дата смерти

08.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1927

Отец: Владимир

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петелина Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоковская (Петелина) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петелин Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петелин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Экгард (Петелина) Зоя (Капиталина) Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.?

Дочь: Воробьева (Петелина) Альбина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.1955

Дочь: Кунгурцева (Петелина) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Петелин Владимир

Рождение ребёнка
08.10.1969

Сын: Якупов Борис

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.08.2010

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