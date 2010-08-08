Петелина Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1927
Дата смерти08.08.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петелина Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоковская (Петелина) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петелин Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петелин Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Экгард (Петелина) Зоя (Капиталина) Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.?
Дочь: Воробьева (Петелина) Альбина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.09.1955
Дочь: Кунгурцева (Петелина) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Петелин Владимир
Рождение ребёнка
08.10.1969
Сын: Якупов Борис
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.08.2010