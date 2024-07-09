Чичуа Фаҭима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чқотуа Платон
Отец ребёнка: Чқотуа Манча
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чқотуа Даҭа
Отец ребёнка: Чқотуа Манча
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Чқотуа Меника
Отец ребёнка: Чқотуа Манча
Смерть
Неизвестно