Чичуа Фаҭима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичуа Фаҭима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чқотуа Платон

Отец ребёнка: Чқотуа Манча

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чқотуа Даҭа

Отец ребёнка: Чқотуа Манча

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Чқотуа Меника

Отец ребёнка: Чқотуа Манча

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Смерть
Неизвестно

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