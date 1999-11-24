Сорокин Игорь Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1950
Дата смерти24.11.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1950
Отец: не указан
Мать: Сорокина Нина Федоровна
Рождение ребёнка
15.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.11.1999
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область