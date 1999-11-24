Сорокин Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Игорь Алексеевич

Сорокин Игорь Алексеевич

avatar

Место рождения

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.01.1950

Дата смерти

24.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1950

Отец: не указан

Мать: Сорокина Нина Федоровна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.11.1999
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close