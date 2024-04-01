Елфимова (Кислова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлфимова (Кислова) Пелагея

Елфимова (Кислова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1775

Муж: Елфимов Яков Козмин

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.06.1781

Сын: Елфимов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Елфимов Яков Козмин

Рождение ребёнка
?.01.1783

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Елфимов Яков Козмин

Рождение ребёнка
27.06.1785

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Елфимов Яков Козмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close