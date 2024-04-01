Елфимова (Кислова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов ?
Бракосочетание
08.02.1775
Муж: Елфимов Яков Козмин
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.06.1781
Сын: Елфимов Петр Яковлев
Отец ребёнка: Елфимов Яков Козмин
Рождение ребёнка
?.01.1783
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Елфимов Яков Козмин
Рождение ребёнка
27.06.1785
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Елфимов Яков Козмин
Смерть
Неизвестно