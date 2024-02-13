Перегудова Светлана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.2000
Сын: Перегудов Владислав Александрович
Отец ребёнка: Перегудов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.2005
Дочь: Перегудова Снежана Александровна
Отец ребёнка: Перегудов Александр Николаевич