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Перегудова Светлана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегудов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.2000

Сын: Перегудов Владислав Александрович

Отец ребёнка: Перегудов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.2005

Дочь: Перегудова Снежана Александровна

Отец ребёнка: Перегудов Александр Николаевич

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