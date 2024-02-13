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Перегудов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981

Отец: Перегудов Николай

Мать: Перегудова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перегудова Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
22.08.2000

Сын: Перегудов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Перегудова Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
27.10.2005

Дочь: Перегудова Снежана Александровна

Мать ребёнка: Перегудова Светлана Валерьевна

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