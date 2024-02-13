Перегудов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981
Отец: Перегудов Николай
Мать: Перегудова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.2000
Сын: Перегудов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Перегудова Светлана Валерьевна
Рождение ребёнка
27.10.2005
Дочь: Перегудова Снежана Александровна
Мать ребёнка: Перегудова Светлана Валерьевна