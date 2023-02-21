(Долина) Фекла Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Фекла Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Долина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Долин Сергей Варфоломеевич

Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: Долина Парасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Долин Сергей Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Сергей Варфоломеевич

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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