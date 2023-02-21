(Долина) Фекла Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Долина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Долин Сергей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Долина Парасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Долин Сергей Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область