Шарикова (Овчинникова) Евлампия 12.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарикова (Овчинникова) Евлампия

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Место рождения

Невьянск

Дата рождения

12.03.1925

Дата смерти

15.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1925

Отец: Овчинников Александр Васильевич

Мать: Овчинникова (Бердникова) Елизавета Егоровна

Невьянск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шариков Виктор Васильевич

Невьянск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майер Андрей

Рождение ребёнка
16.12.1945

Дочь: (Овчинникова) Тамара (Нина) Викторовна

Отец ребёнка: Майер Андрей

Урал
Рождение ребёнка
18.04.1953

Сын: Шариков Владимир Викторович

Отец ребёнка: Шариков Виктор Васильевич

Невьянск
Рождение ребёнка
22.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шариков Виктор Васильевич

Невьянск
Рождение ребёнка
11.07.1957

Дочь: (Шарикова) Александра

Отец ребёнка: Шариков Виктор Васильевич

Невьянск
Смерть
15.09.1983
Верхний Тагил
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Верхний Тагил

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