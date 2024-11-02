Шарикова (Овчинникова) Евлампия
Место рожденияНевьянск
Дата рождения12.03.1925
Дата смерти15.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1925
Невьянск
Бракосочетание
Неизвестно
Невьянск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майер Андрей
Рождение ребёнка
16.12.1945
Дочь: (Овчинникова) Тамара (Нина) Викторовна
Отец ребёнка: Майер Андрей
Урал
Рождение ребёнка
18.04.1953
Сын: Шариков Владимир Викторович
Отец ребёнка: Шариков Виктор Васильевич
Невьянск
Рождение ребёнка
22.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шариков Виктор Васильевич
Невьянск
Рождение ребёнка
11.07.1957
Дочь: (Шарикова) Александра
Отец ребёнка: Шариков Виктор Васильевич
Невьянск
Смерть
15.09.1983
Верхний Тагил
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Верхний Тагил