Ковтуненко Гавриил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтуненко Гавриил Александрович

Ковтуненко Гавриил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1898

Отец: Ковтуненко Александр Анатольевич

Мать: Ковтуненко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Ефросиния Гавриловна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна

Бракосочетание
20.01.1919

Жена: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна

Рождение ребёнка
11.10.1919

Сын: Ковтуненко Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ковтуненко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.