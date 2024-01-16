Ковтуненко Гавриил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1898
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Ефросиния Гавриловна
Мать ребёнка: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна
Бракосочетание
20.01.1919
Рождение ребёнка
11.10.1919
Сын: Ковтуненко Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ковтуненко Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Ковтуненко (Палкина) Харитина Архиповна
Смерть
1943