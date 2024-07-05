Злотников Малахий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗлотников Малахий

Злотников Малахий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злотников Василий Малахиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злотников Ананий Малахиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Злотников Виктор Малахиевич

Мать ребёнка: не указана

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.