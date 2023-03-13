Дуркининъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Дуркининъ Степанъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дуркининъ Петръ
Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марочкина Домна
Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дуркининъ Максимъ
Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно