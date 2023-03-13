Дуркининъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркининъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Дуркининъ Степанъ

Мать: Дуркинина Василиса Григорьева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дуркининъ Петръ

Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марочкина Домна

Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дуркининъ Максимъ

Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Дуркинина Агафья Васильева

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуркинина Агафья Васильева

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